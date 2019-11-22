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Факти / Україна

Криклій ініціює звільнення свого заступника Клітіної

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій внесе подання на засіданні уряду щодо звільнення своєї заступниці Олександри Клітіної.

Владислав Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій винесе на наступне засідання Кабміну подання про відставку скандальної заступниці Олександри Клітіної.

– Я ухвалюю рішення як міністр інфраструктури про внесення подання на звільнення заступниці міністра з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної з посади, – заявив міністр.

Він додав, що мав з Клітіною відверту розмову. Також Криклій звернувся до поліції перевірити викладену інформацію в одному з Telegram-каналів про можливу корупцію в Укрзалізниці.

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– Я озвучив свою позицію, що в мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела. Ще раз повторюсь – це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були в інфопросторі, тому що це просто небезпечно, якщо ми будемо реагувати на такі речі. Тому я запропонував їй за власним бажанням піти з посади.

Пані Клітіна дала зрозуміти, що вона хоче розпочинати власну політичну кар’єру, хоче скористатися цією ситуацією і власне той весь фон і хайп, який створений навколо цієї ситуації, буде його використовувати для того, щоб боротися за цю посаду, – повідомив Криклій.

Нагадаємо, що 20 листопада народний депутат Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де Олександра Клітіна нібито отримала свою посаду в міністерстві через ліжко.

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