Міністр інфраструктури Владислав Криклій винесе на наступне засідання Кабміну подання про відставку скандальної заступниці Олександри Клітіної.

Він додав, що мав з Клітіною відверту розмову. Також Криклій звернувся до поліції перевірити викладену інформацію в одному з Telegram-каналів про можливу корупцію в Укрзалізниці.

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– Я озвучив свою позицію, що в мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела. Ще раз повторюсь – це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були в інфопросторі, тому що це просто небезпечно, якщо ми будемо реагувати на такі речі. Тому я запропонував їй за власним бажанням піти з посади.

Пані Клітіна дала зрозуміти, що вона хоче розпочинати власну політичну кар’єру, хоче скористатися цією ситуацією і власне той весь фон і хайп, який створений навколо цієї ситуації, буде його використовувати для того, щоб боротися за цю посаду, – повідомив Криклій.