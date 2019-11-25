Российские спецназовцы на прошлой неделе прибыли на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По словам представителя Министерства обороны Дмитрия Гуцуляка, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса Вооруженных сил России прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в частности неустановленного образца.

Кадровые российские военные изучали ситуацию в районах передовых позиций с использованием завезенного ими вооружения.

Читайте: Перемирие на Донбассе должно быть с четкими сроками и обязательствами – Зеленский

Кроме того, спецназовцы выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп.

Ранее Факты ICTV писали, что боевики обстреляли из гранатометов Станицу Луганскую недалеко от открытого моста.