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Факти / Україна / Суспільство

Росія відправила на Донбас спецпризначенців – розвідка Міноборони

Російські спецпризначенці минулого тижня прибули на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

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За словами речника Міністерства оборони Дмитра Гуцуляка, минулого тижня в з’єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійського корпусу Збройних сил Росії прибули російські спецпризначенці з засобами технічної розвідки і снайперськими гвинтівками, зокрема невстановленого зразка.

Кадрові російські військові вивчали ситуацію в районах передових позицій з використанням завезеного ними озброєння.

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Крім того, спецпризначенці виконували завдання в складі снайперських пар і розвідувальних груп.

Раніше Факти ICTV писали, що бойовики обстріляли з гранатометів Станицю Луганську недалеко від відкритого мосту.

Джерело: Міноборони

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