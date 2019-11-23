Боевики обстреляли из гранатометов Станицу Луганскую недалеко от открытого моста

За 22 ноября российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь наемники открывали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевые травмы в результате обстрелов получил один наш защитник, еще один украинский военный погиб во время ДТП.

Смотрите: Мост за украинским пенсиями. Как открывали переправу в Станице Луганской

Танки давно отведены от передовой, но в случае прорыва противника они постоянно начеку. Чтобы не терять сноровки броневики регулярно проводят учения.

На этой неделе украинским бойцам на подступах к Горловки удалось подбить вражеский беспилотник. При падении летательный аппарат сдетонировал, что свидетельствует о готовности боевиков ударить с неба. Неудачную попытку атаки оккупанты заменили на противотанковые ракеты.

А Украина в это время продолжила мирные инициативы в Станице Луганской. Мост, который в марте 2015 года взорвали боевики, удалось восстановить. Теперь там запущено полноценное пешеходное сообщение между оккупированной Луганщиной и свободной Украиной.

Однако уже на следующий день, после того, как мостом пошли первые люди, боевики из подствольных гранатометов обстреляли соседний участок в Станице Луганской.

Напомним, боевики в селе Шумы Донецкой области атаковали с ПТРК военный грузовик ВСУ. В результате обстрела трое украинских военных, в частности одна женщина, получили контузию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.