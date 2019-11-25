Партнеры адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани считали главу Нафтогаза Андрея Коболева и посла США в Украине Мари Йованович лицами, которые работали против главы Соединенных Штатов и пытались добиться их увольнения.

Директор Нафтогаза Андрей Фаворов рассказал, что провел встречу с партнерами Руди Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, во время которой стало очевидно, что они хотели бы получить газовые соглашения в Украине.

Партнеры Джулиани также считали, что глава Нафтогаза Андрей Коболев и посол США в Украине Мари Йованович работали против президента США Дональда Трампа. Поэтому они хотели добиться их замены.

По словам Фаворова, его предлагали сделать главой Нафтогаза.

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– Я, конечно, сразу отклонил это предложение. Впервые в моем опыте два частных игрока предлагали или обсуждали вопросы, которые должны быть частью внешней политики США, – рассказал директор Нафтогаза.

Он добавил, что согласился второй раз встретиться с Парнасом и Фруманом в мае для того, чтобы для Нафтогаза не было никаких негативных последствий.

К слову, Андрей Коболев готов дать показания по делу в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.