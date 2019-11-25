PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Соратники Джулиани пытались добиться отставки Коболева – CNN

Партнеры адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани считали главу Нафтогаза Андрея Коболева и посла США в Украине Мари Йованович лицами, которые работали против главы Соединенных Штатов и пытались добиться их увольнения.

Коболєв

Директор Нафтогаза Андрей Фаворов рассказал, что провел встречу с партнерами Руди Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, во время которой стало очевидно, что они хотели бы получить газовые соглашения в Украине.

Партнеры Джулиани также считали, что глава Нафтогаза Андрей Коболев и посол США в Украине Мари Йованович работали против президента США Дональда Трампа. Поэтому они хотели добиться их замены.

По словам Фаворова, его предлагали сделать главой Нафтогаза.

Читайте: Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной

– Я, конечно, сразу отклонил это предложение. Впервые в моем опыте два частных игрока предлагали или обсуждали вопросы, которые должны быть частью внешней политики США, – рассказал директор Нафтогаза.

Он добавил, что согласился второй раз встретиться с Парнасом и Фруманом в мае для того, чтобы для Нафтогаза не было никаких негативных последствий.

К слову, Андрей Коболев готов дать показания по делу в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Источник: CNN

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража
Нафтогаз готов взять у Газпрома газ в счет $3 млрд по решениям арбитража
Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной
Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной
Андрій Коболєв
Коболев готов дать показания в отношении Джулиани в США
Нафтогаз получил официальное предложение Газпрома по транзиту газа – Витренко
Нафтогаз получил официальное предложение Газпрома по транзиту газа – Витренко
Газпром официально предложил Нафтогазу продлить договор на транзит газа – условие
Газпром официально предложил Нафтогазу продлить договор на транзит газа – условие
опалення
Без отопления и электричества: в Новом Роздоле сложилась критическая ситуация
Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза
Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза
Газ
Нормальная цена, а не скидка – Витренко о предложении Путина по газу
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка