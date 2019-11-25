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Факти / Україна

Соратники Джуліані намагалися домогтися відставки Коболєва – CNN

Партнери адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані вважали голову Нафтогазу Андрія Коболєва і посла США в Україні Марі Йованович особами, які працювали проти глави Сполучених Штатів і намагалися домогтися їх звільнення.

Коболєв

Директор Нафтогазу Андрій Фаворов розповів, що провів зустріч з партнерами Руді Джуліані Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, під час якої стало очевидно, що вони хотіли б отримати газові угоди в Україні.

Партнери Джуліані також вважали, що голова Нафтогазу Андрій Коболєв і посол США в Україні Марі Йованович працювали проти президента США Дональда Трампа. Тому вони хотіли домогтися їх заміни.

За словами Фаворова, його пропонували зробити главою Нафтогазу.

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– Я, звичайно, відразу відхилив цю пропозицію. Вперше в моєму досвіді два приватних гравця пропонували або обговорювали питання, які повинні бути частиною зовнішньої політики США, – розповів директор Нафтогазу.

Він додав, що погодився вдруге зустрітися з Парнасом та Фруманом у травні для того, щоб для Нафтогазу не було жодних негативних наслідків.

До слова, Андрій Коболєв готовий дати свідчення у справі щодо адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Джерело: CNN

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