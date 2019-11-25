Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, уменьшили сумму залога.

Адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко рассказал, что суд удовлетворил ходатайство защиты касательно суммы залога подозреваемому.

Согласно решению суда, залог был снижен до 1,152 млн грн.

Снижение суммы залога связано с тем, что Мангеру переквалифицировали подозрение в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

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– Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению – 10 лет лишения свободы, соответственно должны были изменить сумму залога, – сказал адвокат.

1,35 млн грн залога возвратят адвокатам.

К слову, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что одним из приоритетов является дело об убийстве Екатерины Гандзюк.