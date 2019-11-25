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Факти / Україна

Справа Гандзюк: Мангеру зменшили суму застави

Владиславу Мангеру, якого підозрюють у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк, зменшили суму застави.

Справа Гандзюк: Мангеру зменшили суму застави

Адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко розповів, що суд задовольнив клопотання захисту щодо суми застави підозрюваному.

Згідно з рішенням суду, заставу знизили до 1,152 млн грн.

Зниження суми застави пов’язано з тим, що Мангеру перекваліфікували підозру у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

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– Раніше Мангеру загрожувало довічне, а за новою підозрою – 10 років позбавлення волі, відповідно повинні були змінити суму застави, – сказав адвокат.

1,35 млн грн застави повернуть адвокатам.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що одни із пріоритетів є справа про вбивство Катерини Гандзюк.

Джерело: РБК-Україна

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