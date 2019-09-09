Генпрокурор Руслан Рябошапка заверил, что дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк является одним из приоритетных.

Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о том, планируется ли в деле Екатерины Гандзюк привлечь к ответственности заказчиков убийства и будут ли пересмотрены сроки исполнителям, подчеркнул, что оно является приоритетным.

– Мы на него обязательно должны дать ответы, которые интересуют общество. По возможности – в короткие сроки, – сказал генпрокурор.

По его словам, украинцы ждут жесткую реакцию на убийства активистов и журналиста Павла Шеремета.

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– Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме, – сказал Рябошапка.

Месяц назад тогда еще генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.