PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Убийство Гандзюк является одним из приоритетных дел – Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заверил, что дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк является одним из приоритетных.

гандзюк

Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о том, планируется ли в деле Екатерины Гандзюк привлечь к ответственности заказчиков убийства и будут ли пересмотрены сроки исполнителям, подчеркнул, что оно является приоритетным.

– Мы на него обязательно должны дать ответы, которые интересуют общество. По возможности – в короткие сроки, – сказал генпрокурор.

По его словам, украинцы ждут жесткую реакцию на убийства активистов и журналиста Павла Шеремета.

Читайте: Облить кислотой – план Б: реконструкция нападения на Гандзюк

– Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме, – сказал Рябошапка.

Месяц назад тогда еще генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.

Источник: РБК-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Руслан Рябошапка
Увольнение военных прокуроров обойдется государству в 700 млн грн
Задушил эластичным бинтом: на Черкасщине рецидивист убил женщину на кладбище
Задушил эластичным бинтом: на Черкасщине рецидивист убил женщину на кладбище
Руслан Рябошапка
Рябошапка уволил прокуроров восьми областей
На Львовщине мужчина с инвалидностью убил женщину и покончил с собой
На Львовщине мужчина с инвалидностью убил женщину и покончил с собой
Руслан Рябошапка
Рябошапка назвал кандидатов на должность своих заместителей
Поліція Туреччини
В Турции ограбили и убили 42-летнюю украинку
Рябошапка уволил прокуроров четырех областей
Рябошапка уволил прокуроров четырех областей
В Ровенской области женщина отрезала голову и половой орган мужчине
В Ровенской области женщина отрезала голову и половой орган мужчине
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка