Если Украина подпишет новое соглашение с Россией на транзит газа через свою ГТС в Европу, цена голубого топлива для украинских потребителей достигнет своего исторического минимума.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, представляя приоритеты работы на 2019-2020 годы, подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с Газпромом на транзит газа в ЕС.

– Если транзит будет, если нам удастся подписать договор, то цены на газ для населения достигнут своего исторического минимума уже с 1 января 2020 года, – заверил он.

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Однако, по его словам, правительство не будет регулировать цены на газ для населения с 1 января 2020 года, то есть украинцы будут платить по рыночным ценам.

Ранее в Нафтогазе заявили, что будут настаивать на подписании нового контракта с Газпромом по европейским правилам.