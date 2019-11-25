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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціни на газ впадуть до історичного мінімуму: чим вигідний новий контракт з РФ

Якщо Україна підпише нову угоду з Росією на транзит газу через свою ГТС до Європи, ціна блакитного палива для українських споживачів сягне свого історичного мінімуму.

Газ

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, презентуючи пріоритети роботи на 2019-2020 роки, наголосив, що Україна робить все можливе, аби підписати нову угоду з Газпромом на транзит газу до ЄС.

– Якщо транзит буде, якщо нам вдасться підписати договір, то ціни на газ для населення сягнуть свого історичного мінімуму уже з 1 січня 2020 року, – запевнив він.

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Водночас, за його словами, уряд не регулюватиме ціни на газ для населення з 1 січня 2020 року, тобто українці платитимуть за ринковими цінами.

Раніше в Нафтогазі заявили, що наполягатимуть на підписанні нового контракту з Газпромом за європейськими правилами.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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