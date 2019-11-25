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Факти / Україна / Суспільство

В Україні введуть страхову ціну на газ – Оржель

Із січня 2020 року в Україні планують ввести страхову ціну на газ, що зараз дозволяють зробити умови в країні.

В Україні введуть страхову ціну на газ – Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель розповів, що уряд планує захистити українців від коливань ціни на газ у платіжках.

Для цього вже з січня 2020 року в Україні введуть страхову ціну на газ, що стало можливим завдяки накопиченим запасам у газосховищах.

– Зима буде теплою, але також треба забезпечити стабільні ціни у платіжках. Уряд захищає людей від коливань ціни на газ взимку навіть в умовах зупинки транзиту, складних технологічних та фінансових умовах, – сказав міністр.

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За словами Оржеля, страхова ціна буде на 7% нижчою за вартість газу у першому кварталі 2019 року.

До слова, Олексій Оржель заявив, що ціни на газ в Україні можуть знизитися до історичного мінімуму, якщо вдасться підписати нову угоду на транзит російського газу.

Джерело: Укрінформ

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