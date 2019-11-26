МВФ вважає недоцільною нульову ставку податку під час амністії капіталів у разі реінвестування їх в облігації.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) вважає недоцільною нульову ставку податку під час добровільного розкриття інформації (амністії капіталів), однак введення механізму амністії капіталів з базовою ставкою податку в 9% дасть можливість розширити базу оподаткування.

– Рекомендації: ввести тільки 9%-ву ставку добровільного розкриття інформації за розкриття активів, які перебувають закордоном, – йдеться у документі.

При цьому МВФ підтримує пільгову 5%-ву ставку під час репатріації капіталів, тоді як нульова ставка тут також недоцільна, свідчить документ.

– (Рекомендації) … не вводити нульовий відсоток для репатрійованих активів і під час реінвестування їх у державні облігації, – значиться серед рекомендацій у звіті.

При цьому місія МВФ рекомендує Україні вдосконалити механізм адміністрування податку на прибуток замість заміни його податком на виведений капітал.

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– Місія вивчила пропозиції про заміну чинного податку на прибуток податком на розподілений прибуток в Україні, який також називають податком на виведений капітал. Місія не знайшла жодних нових елементів для зміни своєї позиції, викладеної у попередньому звіті щодо податкової політики у травні 2017 року: пропозиція є поганою податковою політикою, яка може заподіяти збиток країні в декількох площинах, – йдеться у звіті.

Водночас МВФ вважає, що більш ефективним є модернізація податку на прибуток, особливо в аспекті міжнародного оподаткування, а також з урахуванням пом’якшення валютного контролю.

Як повідомлялося, місія МВФ офіційно заявила про завершення роботи в Україні.