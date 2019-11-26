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Факты / Украина

Нечего расследовать: Труба развенчал миф о делах Майдана

Расследование дел Майдана остановлено не по причине отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР, заявил Роман Труба.

Нечего расследовать: Труба развенчал миф о делах Майдана

Государственное бюро расследований сейчас не может заниматься преступлениями 2013-2014 годов во время Майдана, потому что материалы производств по ним до сих пор находятся в Генеральной прокуратуре.

Об этом рассказал глава ГБР Роман Труба.

– Хочу опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР. Это не соответствует действительности.

По словам Трубы, ГПУ должны передать материалы в течение трех месяцев. Сейчас в Генпрокуратуре происходит инвентаризация тысяч томов дел, подчеркнул он.

Также глава ГБР напомнил, что из 114 уголовных производств в бюро переходит меньше половины – около 50.

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Труба подчеркнул, что следователи ГБР готовы принимать материалы производств и продолжать расследование.

– Сегодня я назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Следственная группа коммуницирует с представителями прокуратуры: все работает слаженно.

Кроме того, глава ГБР напомнил, что хочет провести собеседование для работников ГПУ, которых переведут в бюро.

К слову, Факты ICTV писали о главных эпизодах по делам Майдана и угрожает ли им что-то в связи с передачей из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований.

 

Фото: Dreamstime

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