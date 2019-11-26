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Факти / Україна

Немає що розслідувати: Труба розвінчав міф про справи Майдану

Розслідування справ Майдану зупинено не через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих ГПУ до ДБР, заявив Роман Труба.

Немає що розслідувати: Труба розвінчав міф про справи Майдану

Державне бюро розслідувань нині не може займатися злочинами 2013-2014 років під час Майдану, бо матеріали проваджень щодо них досі знаходяться у Генеральній прокуратурі.

Про це розповів очільник ДБР Роман Труба.

– Хочу спростувати міф, що розслідування справ Майдану зупинено начебто через відсутність норми в законодавстві про переведення слідчих ГПУ до ДБР. Це не відповідає дійсності.

За словами Труби, ГПУ має передати матеріали протягом трьох місяців. Нині у Генпрокуратурі відбувається інвентаризація тисяч томів справ, підкреслив він.

Також голова ДБР нагадав, що зі 114 кримінальних проваджень до бюро переходить менше половини – близько 50.

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Труба підкреслив, що слідчі ДБР готові приймати матеріали проваджень та продовжувати розслідування.

– Сьогодні я призначив в.о. керівника підрозділу з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Слідча група комунікує з представниками прокуратури: все працює злагоджено.

Крім того, очільник ДБР нагадав, що хоче провести співбесіду для працівників ГПУ, яких переведуть до бюро.

До слова, Факти ICTV писали про головні епізоди у справах Майдану та чи загрожує їм щось у зв’язку з переданням із Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань.

Фото: Dreamstime

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