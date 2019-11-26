Хто такий Вадим Альперін та у чому його підозрює НАБУ, а також чому його називають одним з найвідоміших контрабандистів – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Одеського бізнесмена Вадима Альперіна шукає НАБУ за підозрою в злочинах, пов’язаних з порушенням митного законодавства.

26 листопада співробітники НАБУ і САП уже затримали 10 осіб за цією справою.

Президент України Володимир Зеленський навіть оголосив про винагороду за затримання бізнесмена.

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Однак для Альперіна це не перший скандал. Він уже встиг зажити слави одного з головних українських контрабандистів.

Біографія Вадима Альперіна

Дитинство та юність Альперіна пройшли в комуналці, а потім – у невеликій квартирі в селищі Котовське на околиці Одеси.

Займатися бізнесом Альперін почав ще в 90-х. За деякими даними стартовий капітал Альперін сколотив на нелегальній торгівлі алкоголем.

На початку нульових він на кілька років виїхав з Одеси, призупинивши свій бізнес, але незабаром повернувся.

“Пенсійний фонд” Альперіна

Бізнесмен створив так званий Пенсійний фонд, кошти на який отримував з різних джерел, зокрема від держави.

Гроші надходили на рахунки пенсіонерів, але спрямовані були на бізнес-проекти Альперіна.

Одним з таких проектів стала купівля судна Фаїна, захопленого піратами, які вимагали викуп за полонених.

На борту корабля перевозили зброю та військову техніку. Після тривалих переговорів з піратами та виплати їм 3,2 млн грн судно було звільнено.

Однак, куди саме перевозили зброю до цього дня залишається загадкою.

Хрещений батько контрабанди

У 2015 році на Одеську митницю прибули представники ГУ власної безпеки ДФС і почали перевірку, під час якої знайшли чотири контейнери з контрабандним вантажем. Однак два з них зникли, а ті що були, стояли так, що їх неможливо було відкрити та оглянути. Причетним до контейнерів називали саме Альперіна.

У серпні 2017 року на Київський митниці товар Альперина потрапив під загрозу арешту. Бізнесмен міг позбутися $5 млн.

З’ясувалося, що документи на вантаж підроблені. А для ухилення від сплати митних платежів власник надав зразки товару, які невідповідали змісту контейнерів.

Хабар НАБУ

24 листопада 2017 року Вадима Альперіна затримали детективи НАБУ за підозрою у спробі дати хабар співробітникові Бюро в розмірі $800 тис. Бізнесмен хотів припинити розслідування кримінального провадження, в рамках якого було накладено арешт на близько 450 млн грн коштів, підконтрольних Альперіну.

Тоді Печерський районний суд Києва заарештував Альперина на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 21 млн грн.

Однак Апеляційний суд зменшив розмір застави до 141 тис. грн. Після її внесення Альперін вийшов на свободу.

Нагадаємо, 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства, серед яких семеро митників.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов’язана з Вадимом Альперіним.

Фото: Antikor