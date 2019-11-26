Глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия ничего не знает о том, что еще 11 нардепов планируют покинуть фракцию.
Давид Арахамия, комментируя заявление исключенной из Слуги народа нардепа Анны Скороход, сказал, что ничего не слышал о планах еще 11 народных избранников выйти из состава фракции.
– Вы что-то знаете об этом? Я – нет, – сказал глава фракции.
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Ранее Анна Скороход в эфире одного с каналов заявила, что из партии Слуга народа в ближайшее время выйдут 11 нардепов.
Напомним, 15 ноября Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции Слуги народа.
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