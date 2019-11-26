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Факти / Україна

Скороход анонсувала вихід ще 11 нардепів зі Слуги народу, Арахамія не в курсі

Глава фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія нічого не знає про те, що ще 11 нардепів планують залишити фракцію.

Скороход анонсувала вихід ще 11 нардепів зі Слуги народу, Арахамія не в курсі

Давид Арахамія, коментуючи заяву виключеної зі Слуги народу нардепа Анни Скороход, сказав, що нічого не чув про плани ще 11 народних обранців вийти зі складу фракції.

– Ви щось знаєте про це? Я – ні, – сказав глава фракції.

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Раніше Ганна Скороход в ефірі одного з каналів заявила, що з партії Слуга народу найближчим часом вийдуть 11 нардепів.

Нагадаємо, 15 листопада Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції Слуги народу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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