Глава фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія нічого не знає про те, що ще 11 нардепів планують залишити фракцію.

Давид Арахамія, коментуючи заяву виключеної зі Слуги народу нардепа Анни Скороход, сказав, що нічого не чув про плани ще 11 народних обранців вийти зі складу фракції.

– Ви щось знаєте про це? Я – ні, – сказав глава фракції.

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Раніше Ганна Скороход в ефірі одного з каналів заявила, що з партії Слуга народу найближчим часом вийдуть 11 нардепів.

Нагадаємо, 15 листопада Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції Слуги народу.