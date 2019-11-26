Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября посетит Эстонскую Республику с однодневным официальным визитом.

В Эстонии Владимир Зеленский встретится с президентом страны Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пиллуаасом.

Планируется также участие президента Украины в форуме Digital Society Sandbox, во время которого министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум о сотрудничестве.

Глава государства возложит цветы к Памятнику свободы на площади Вабадузе, а также встретится с местной украинской диаспорой.

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Кроме того, Зеленский посетит мобильный военный полевой госпиталь, разработанный в сотрудничестве оборонной промышленности и Сил обороны Эстонии.

Президента во время визита в Таллинн будет сопровождать его супруга Елена Зеленская, а также вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МИД Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как украинская власть активно перенимает опыт Эстонии в вопросах модернизации управления, диджитализации и кибербезопасности.

Источник: president.ee