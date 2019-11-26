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Факти / Україна

Зеленський їде в Естонію з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада відвідає Естонську Республіку з одноденним офіційним візитом.

Володимир Зеленський

В Естонії Володимир Зеленський зустрінеться з президентом країни Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Юрі Ратасом та спікером Рійгікогу Хенном Піллуаасом.

Планується також участь президента України в форумі Digital Society Sandbox, під час якого міністри з цифровим питань обох країн підпишуть меморандум про співпрацю.

Глава держави покладе квіти до Пам’ятника свободи на площі Вабадузе, а також зустрінеться з місцевою українською діаспорою.

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Крім того, Зеленський відвідає мобільний військовий польовий госпіталь, розроблений у співпраці оборонної промисловості та Сил оборони Естонії.

Президента під час візиту до Таллінна супроводжуватиме його дружина Олена Зеленська, а також віце-прем’єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, глава МЗС Вадим Пристайко, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Раніше Факти ICTV розповідали, як українська влада активно переймає досвід Естонії в питаннях модернізації управління, діджіталізаціі та кібербезпеки.

Джерело: president.ee

Фото: Офіс Президента

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