PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Альперин сам придет на допрос в САП – адвокат

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, за поимку которого президент Владимир Зеленский накануне пообещал вознаграждение, 27 ноября сам придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, заверил его адвокат.

Вадим Альперін

Адвокат Вадима Альперина Андрей Федур написал в соцсети, что его подзащитного нет нужды искать, и 27 ноября они вместе придут в САП.

– Прочитал в новостях, что НАБУ и САП “разыскивают” моего клиента Вадима Альперина. Правда, сам Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП на улице Исаакяна, 17, – заверил он.

Читайте: Розыск Вадима Альперина: что известно о “крестном отце украинской контрабанды”

По его словам, вознаграждение за его поимку никому не достанется.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина, которого называют “крестным отцом контрабанды”.

По его словам, Альперин сбежал и скрывается в Украине.

Источник: Андрій Федур

Фото: Antikor

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вадим Альперін
Розыск Вадима Альперина: что известно о “крестном отце украинской контрабанды”
Зеленский обещает ценный подарок за поимку Альперина
Зеленский обещает ценный подарок за поимку Альперина
НАБУ
НАБУ задержало семерых таможенников
Бросил коктейль Молотова: сожгли авто руководителя Одесской таможни
Бросил коктейль Молотова: сожгли авто руководителя Одесской таможни
Новая таможня – онлайн. Нефьодов объявил о запуске электронной системы жалоб
Новая таможня – онлайн. Нефьодов объявил о запуске электронной системы жалоб
Митниця
Обновление таможни: в Слуге народа не могут найти желающих на 20 тыс. грн зарплаты
Стрілянина на кордоні
Стрельба на границе: при попытке побега ранены трое контрабандистов
За 10 минут после двух лет: Насирову объявили обвинение
За 10 минут после двух лет: Насирову объявили обвинение
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка