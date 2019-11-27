Одесский бизнесмен Вадим Альперин, за поимку которого президент Владимир Зеленский накануне пообещал вознаграждение, 27 ноября сам придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, заверил его адвокат.

Адвокат Вадима Альперина Андрей Федур написал в соцсети, что его подзащитного нет нужды искать, и 27 ноября они вместе придут в САП.

– Прочитал в новостях, что НАБУ и САП “разыскивают” моего клиента Вадима Альперина. Правда, сам Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП на улице Исаакяна, 17, – заверил он.

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По его словам, вознаграждение за его поимку никому не достанется.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина, которого называют “крестным отцом контрабанды”.

По его словам, Альперин сбежал и скрывается в Украине.

Источник: Андрій Федур

Фото: Antikor