Одеський бізнесмен Вадим Альперін, за затримання якого президент Володимир Зеленський напередодні пообіцяв винагороду, 27 листопада сам прийде на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, запевнив його адвокат.

Адвокат Вадима Альперіна Андрій Федур написав у соцмережі, що його підзахисного немає потреби шукати, і 27 листопада вони разом прийдуть до САП.

– Прочитав у новинах, що НАБУ і САП “розшукують” мого клієнта Вадима Альперіна. Щоправда, сам Альперін нічого про це ще не знає. Тому 27.11.2019 року я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП на вулиці Ісаакяна, 17, – запевнив він.

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За його словами, винагорода за його затримання нікому не дістанеться.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв винагороду за затримання бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають “хрещеним батьком контрабанди”.

За його словами, Альперін втік і ховається в Україні.

Джерело: Андрій Федур

Фото: Antikor