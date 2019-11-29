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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Суд арестовал Вадима Альперина

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину в виде содержания под стражей до 25 января 2020 года.

Суд арестовал Вадима Альперина

Высший антикоррупционный суд арестовал Вадима Альперина до 25 января 2020 года, также бизнесмену назначили залог в размере 70 млн грн.

В случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, а также являться по первому требованию в следственные органы.

Прокуроры просили для Альперина арест и 280 млн грн залога, хотя, по данным САП, “отец контрабанды” принес убытков государству на 202 млн грн меньше – 78 млн.

Читайте: Альперину вызвали скорую – суд ушел на перерыв

Обвинение пояснило, что подозревает бизнесмена в импорте ткани в Украину без уплаты всех необходимых пошлин.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о Вадиме Альперине – “крестном отце украинской контрабанды”.

Источник: Центр противодействия коррупции

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