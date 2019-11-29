Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бізнесмену Вадиму Альперіну у вигляді тримання під вартою до 25 січня 2020 року.

Вищий антикорупційний суд заарештував Вадима Альперіна до 25 січня 2020 року, також бізнесмену призначили заставу в розмірі 70 млн грн.

У разі внесення застави суд зобов’язав Альперіна здати паспорти, носити електронний браслет, а також з’являтися до прокуратури на перший же виклик.

Прокурори просили для Альперіна арешт і 280 млн грн застави, хоча, за даними САП, “батько контрабанди” завдав збитків державі на 202 млн грн менше – 78 млн.

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Суддя Мовчан оголошує рішення про запобіжний захід «королю контрабанди» Вадиму Альперіну pic.twitter.com/v6p5aj8GDM — ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019

Звинувачення пояснило, що підозрює бізнесмена в імпорті тканин в Україну без сплати всіх необхідних мит.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про Вадима Альперіна – “хрещеного батька української контрабанди”.

Джерело: Центр протидії корупції