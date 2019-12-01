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Факты / Украина / Политика

Встреча Зеленского и Путина на нормандском саммите будет неформальной – Лавров

Президент Украины Владимир Зеленский может провести неформальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи лидеров стран нормандской четверки.

Нормандський формат

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас не стоит гадать, какой будет встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина во время нормандского саммита.

Однако он считает, что встреча лидеров стран может быть неформальной, поскольку пройдет “на полях другого мероприятия”.

– Будет встреча в нормандском формате: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Зеленскому и Путину, – сказал Лавров.

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По его словам, Россия хочет понять план президента Украины касательно пути к выполнению Минских договоренностей.

Министр иностранных дел РФ добавил, что во время неформальной встречи Зеленский и Путин могли бы поговорить об отношениях стран.

К слову, во время встречи нормандской четверки Владимир Зеленский планирует поднять три вопроса.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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