Президент Украины Владимир Зеленский может провести неформальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи лидеров стран нормандской четверки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас не стоит гадать, какой будет встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина во время нормандского саммита.

Однако он считает, что встреча лидеров стран может быть неформальной, поскольку пройдет “на полях другого мероприятия”.

– Будет встреча в нормандском формате: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Зеленскому и Путину, – сказал Лавров.

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По его словам, Россия хочет понять план президента Украины касательно пути к выполнению Минских договоренностей.

Министр иностранных дел РФ добавил, что во время неформальной встречи Зеленский и Путин могли бы поговорить об отношениях стран.

К слову, во время встречи нормандской четверки Владимир Зеленский планирует поднять три вопроса.