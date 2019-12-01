Президент України Володимир Зеленський може провести неформальні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зараз не варто гадати, якою буде зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна під час нормандського саміту.

Однак він вважає, що зустріч лідерів країн може бути неформальною, оскільки пройде “на полях іншого заходу”.

– Буде зустріч в нормандському форматі: чотири лідери будуть там разом в один і той же час. Як вже сказали в адміністрації президента, є можливість для розмови Зеленського і Путіна, – сказав Лавров.

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За його словами, Росія хоче зрозуміти план президента України щодо шляху до виконання Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ РФ додав, що під час неформальної зустрічі Зеленський і Путін могли б поговорити про відносини країн.

До слова, під час зустрічі нормандської четвірки Володимир Зеленський планує порушити три питання.