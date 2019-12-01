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Факти / Україна / Політика

Зустріч Зеленського і Путіна на нормандському саміті буде неформальною – Лавров

Президент України Володимир Зеленський може провести неформальні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Нормандський формат

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зараз не варто гадати, якою буде зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна під час нормандського саміту.

Однак він вважає, що зустріч лідерів країн може бути неформальною, оскільки пройде “на полях іншого заходу”.

– Буде зустріч в нормандському форматі: чотири лідери будуть там разом в один і той же час. Як вже сказали в адміністрації президента, є можливість для розмови Зеленського і Путіна, – сказав Лавров.

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За його словами, Росія хоче зрозуміти план президента України щодо шляху до виконання Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ РФ додав, що під час неформальної зустрічі Зеленський і Путін могли б поговорити про відносини країн.

До слова, під час зустрічі нормандської четвірки Володимир Зеленський планує порушити три питання.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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