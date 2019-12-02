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Факты / Украина / Политика

Проект итогового документа нормандского саммита уже есть – Кулеба

Документ по итогам встречи лидеров стран нормандской четверки уже готовится, но не содержит никаких юридических обязательств, которые возьмет на себя Украина.

Проект итогового документа нормандского саммита уже есть – Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире Свободы слова на ICTV рассказал, что уже готовится коммюнике, которое сейчас очень дипломатично.

Указанный документ не содержит юридических обязательств, которые могла бы взять на себя Украина.

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Кулеба считает, что отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина возможна.

– Если для защиты интересов Украины нужно будет проводить встречу, то она будет, если это позволит сделать шаг вперед. Ни попытку расколоть нас и наших партнеров, ни попытку создать у украинцев впечатление, что что-то решают за их спиной, не допустят, – сказал вице-премьер-министр.

Он добавил, что свидетельством того, что во время нормандского саммита могут достичь определенного прогресса в разрешении конфликта на Донбассе, является само создание условий для проведения соответствующих переговоров.

К слову, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского и Путина на саммите нормандской четверки может быть неформальной.

Источник: Свобода слова

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