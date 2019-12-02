Документ за підсумками зустрічі лідерів країн нормандської четвірки вже готується, але не містить жодних юридичних зобов’язань, які візьме на себе Україна.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі Свободи слова на ICTV розповів, що вже готується комюніке, яке наразі є дуже дипломатичним.

Зазначений документ не містить юридичні зобов’язання, які могла б взяти на себе Україна.

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Кулеба вважає, що окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

– Якщо для захисту інтересів України потрібно буде проводити зустріч, то вона буде, якщо це дозволить зробити крок вперед. Жодну спробу розколоти нас і наших партнерів, жодну спробу створити в українців враження, що щось вирішують за їх спиною, не допустять, – сказав віце-прем’єр-міністр.

Він додав, що свідченням того, що під час нормандського саміту можуть досягнути певного прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі є саме створення умов для проведення відповідних переговорів.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч Зеленського і Путіна на саміті нормандської четвірки може бути неформальною.