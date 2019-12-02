Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла досудебное производство касательно якобы разговора нардепа Юрия Корявченкова с полицейскими Кривого Рога.

Дело касательно возможного разговора народного депутата из фракции Слуга народа Юрия Корявченкова с полицейскими Кривого Рога открыли по признакам предложения взятки за совершение определенных действий или воздержание от них.

САП решила открыть дело, после публикаций указанного разговора в СМИ.

– По результатам обработки сообщений СМИ прокурором САП зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами и другими лицами по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2 УК Украины, – говорится в ответе Генпрокуратуры.

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В Генеральной прокуратуре добавили, что досудебное расследование будут осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро.

К слову, Юрий Корявченков подтвердил, что в сентябре у него была встреча с новым руководителем полиции Кривого Рога Сергеем Лукашовым.