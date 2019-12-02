Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила досудове провадження щодо нібито розмови нардепа Юрія Корявченкова з поліцейськими Кривого Рогу.

Справу щодо можливої розмови народного депутата з фракції Слуга народу Юрія Корявченкова з поліцейськими Кривого Рогу відкрили за ознаками пропозиції хабара за виконання певних дій чи утримання від них.

САП вирішила відкрити справу, після публікацій зазначеної розмови в ЗМІ.

– За результатами оброблення повідомлень ЗМІ прокурором САП зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами та іншими особами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369-2 КК України, – йдеться у відповіді Генпрокуратури.

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У Генеральній прокуратурі додали, що досудове розслідування здійснюватимуть детективи Національного антикорупційного бюро.

До слова, Юрій Корявченков підтвердив, що у вересні у нього була зустріч з новим керівником поліції Кривого Рогу Сергієм Лукашовим.