Сегодня Украина тратит деньги на поддержку государственных предприятий, которые даже не работают.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что нужно изменить ситуацию с госпредприятиями в Украине.

По его словам, существуют госпредприятия, которые не работают, но Украина все равно выделяет на них средства.

Министр также объяснил, что под малой приватизацией подразумевают продажу маленьких предприятий, но в большом количестве.

Для нее пытаются привлечь инвесторов, которые бы подняли продуктивность указанных предприятий, сохранили рабочие места, а может и увеличили их.

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А во время большой приватизации продают гораздо меньшее количество крупных предприятий и используют очень индивидуальный подход к каждому из них.

– Крупные предприятия – это отдельная история… С каждым нужно выбрать приватизационного советника, который готовит его к приватизации, находит инвесторов, разрабатывает стратегический план развития, решает определенные проблемы, – рассказал Милованов.

К слову, 20 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало еще 339 госпредприятий на приватизацию.