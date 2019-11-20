На приватизацию передали очередной пакет государственных предприятий – это уже 339 из 500 запланированных.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 ноября инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания Кабмина.

– Фактически 339 предприятий из 500, определенных президентом как цель до конца года, уже передано, – уточнил глава правительства.

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По его словам, государственных активов в управлении политиков становится меньше, они переходят в управление менеджеров, которые должны подготовить их к продаже через прозрачные аукционы.

Гончарук считает, что это будет стимулировать экономический рост в 2020 году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский передал на приватизацию первые пять предприятий.