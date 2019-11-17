Перечень имущества для приватизации будут формировать по четким критериям, поэтому определенная часть предприятий останется в государственной собственности.

Министр развития экономики Тимофей Милованов во время интервью на одном из телеканалов отметил, что критериями для отбора предприятий является их стратегичность, сервисность и прибыльность.

Он добавил, что определенные предприятия будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

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К таким объектам, в частности, относятся аэропорты, вокзалы, порты, университеты, школы, больницы.

– Порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов. То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать – мы этого не допустим, – сказал Тимофей Милованов.

По его словам, не могут быть частными предприятия, которые выполняют важные сервисные функции, например, ProZorro.

А вот приватизация Укрзализныци требует времени, поэтому может быть частичной.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский передал на приватизацию первые пять предприятий.