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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Милованов назвал объекты, которые не подлежат приватизации

Перечень имущества для приватизации будут формировать по четким критериям, поэтому определенная часть предприятий останется в государственной собственности.

Милованов назвал объекты, которые не подлежат приватизации

Министр развития экономики Тимофей Милованов во время интервью на одном из телеканалов отметил, что критериями для отбора предприятий является их стратегичность, сервисность и прибыльность.

Он добавил, что определенные предприятия будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

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К таким объектам, в частности, относятся аэропорты, вокзалы, порты, университеты, школы, больницы.

– Порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов. То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать – мы этого не допустим, – сказал Тимофей Милованов.

По его словам, не могут быть частными предприятия, которые выполняют важные сервисные функции, например, ProZorro.

А вот приватизация Укрзализныци требует времени, поэтому может быть частичной.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский передал на приватизацию первые пять предприятий.

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