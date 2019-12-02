Президент України Володимир Зеленський запропонує новий формат переговорів щодо Криму під час зустрічі в нормандському форматі в Парижі.

Володимир Зеленський заявив, що США можуть допомогти Україні повернути Крим і запропонував новий формат переговорів. До нього увійдуть Україна, Росія та США.

– Думаю, що у справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США, – сказав він.

Зеленський зазначив, що порушить це питання на нормандській зустрічі.

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Також він додав, що, якщо цей формат буде відхилений, тоді необхідно узгодити інший.

– Я запитаю на саміті, чи можемо ми розмовляти про Крим у цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася, – заявив він.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Зеленський порушить на саміті три питання: повернення українських військовополонених, припинення вогню вздовж всієї лінії фронту і питання щодо російсько-українського кордону.

Джерело: Gazeta Wyborcza