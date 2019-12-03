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Факты / Украина

IKEA в Украине запустит сайт продаж – открытие магазина перенесли

Шведская мебельная компания IKEA решила сначала запустить в Украине электронную коммерцию.

IKEA

IKEA в Украине запустит электронную коммерцию весной 2020 года.

– Для того, чтобы как можно скорее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценам, доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию, – говорится в сообщении.

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Также в IKEA подтвердили намерение открыть физический магазин в Киеве. Он появится после запуска электронной коммерции.

Напомним, IKEA запустила в Украине веб-сайт и начала набирать персонал для первого украинского магазина.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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