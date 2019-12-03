IKEA в Украине запустит электронную коммерцию весной 2020 года.

– Для того, чтобы как можно скорее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценам, доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию, – говорится в сообщении.