Шведская мебельная компания IKEA решила сначала запустить в Украине электронную коммерцию.
IKEA в Украине запустит электронную коммерцию весной 2020 года.
– Для того, чтобы как можно скорее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценам, доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию, – говорится в сообщении.
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Также в IKEA подтвердили намерение открыть физический магазин в Киеве. Он появится после запуска электронной коммерции.
Напомним, IKEA запустила в Украине веб-сайт и начала набирать персонал для первого украинского магазина.
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