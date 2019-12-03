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Факти / Україна

IKEA в Україні запустить сайт продажів – відкриття магазину перенесли

Шведська меблева компанія IKEA вирішила спочатку запустити в Україні електронну комерцію.

IKEA

IKEA в Україні запустить електронну комерцію навесні 2020 року.

– Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами, доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Як замовляти в IKEA – два способи для українців

Також в IKEA підтвердили намір відкрити фізичний магазин в Києві. Він з’явиться після запуску електронної комерції.

Нагадаємо, IKEA запустила в Україні веб-сайт і почала набирати персонал для першого українського магазину.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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