Шведська меблева компанія IKEA вирішила спочатку запустити в Україні електронну комерцію.
IKEA в Україні запустить електронну комерцію навесні 2020 року.
– Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами, доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію, – йдеться в повідомленні.
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Також в IKEA підтвердили намір відкрити фізичний магазин в Києві. Він з’явиться після запуску електронної комерції.
Нагадаємо, IKEA запустила в Україні веб-сайт і почала набирати персонал для першого українського магазину.
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