Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что нерешительность НАТО в 2008 году позволила России вторгнуться в Грузию и Украину.

Вадим Пристайко отметил, сначала Украине обещали, что она станет членом НАТО. Позже даже была идея относительно Плана действий о членстве.

К концу 2008 года министры иностранных дел Украины и Грузии должны были отчитаться перед лидерами своих стран и рассказать, как это работает.

– Прошло более десяти лет, и мы не приглашены ни в План действий о членстве, ни в членство. Я считаю, что нерешительность НАТО в то время и с тех пор позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а затем через шесть лет прийти в Украину – сказал Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне.

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Напомним, в 2008 году в Бухаресте НАТО фактически отказал Украине и Грузии в Плане действий о членстве.

Хотя в декларации было указано, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Напомним, ранее Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Украина обязательно станет членом НАТО.