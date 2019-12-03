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Факти / Україна

Нерішучість НАТО дозволила РФ вторгнутися в Україну та Грузію – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що нерішучість НАТО у 2008 році дозволила Росії вторгнутися в Грузії та України.

Нерішучість НАТО дозволила РФ вторгнутися в Україну та Грузію – Пристайко

Вадим Пристайко зазначив, спочатку Україні обіцяли, що вона стане членом НАТО. Пізніше навіть була ідея щодо Плану дій про членство.

До кінця 2008 року міністри закордонних справ України та Грузії повинні були відзвітувати перед лідерами своїх країн та розповісти, як це працює.

– Минуло більше десяти років, і ми не запрошені ні до Плану дій про членство, ні в членство. Я вважаю, що нерішучість НАТО в той час і з того часу дозволила Росії спочатку вторгнутися в Грузію, а потім через шість років прийти в Україну – сказав Вадим Пристайко під час конференції NATO Engages в Лондоні.

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Нагадаємо, у 2008 році у Бухаресті НАТО фактично відмовив Україні та Грузії в Плані дій про членство.

Хоча в декларації було зазначено, що Україна і Грузія стануть членами НАТО.

Нагадаємо, раніше Генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна обов’язково стане членом НАТО.

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