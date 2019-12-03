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Факты / Украина

Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса

Во время совещания в Офисе президента по подготовке к нормандскому саммиту были утверждены пять сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса

Координационное совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского состоялось в рамках подготовки к встрече в нормандском формате.

Участники обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем. Он настаивает на необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что убежден, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

Со своей стороны Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский собирает СНБО накануне нормандской встречи.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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