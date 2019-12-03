Під час наради в Офісі президента щодо підготовки до нормандського саміту були затверджені п’ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу.

Координаційна нарада за участі президента України Володимира Зеленського відбулася в межах підготовки до зустрічі у нормандському форматі.

Учасники обговорили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв’язання проблеми окупованих територій військовим шляхом. Він наполягає на необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами.

Читайте: Проект підсумкового документу нормандського саміту вже є – Кулеба

Секретар РНБО Олексій Данілов заначив, що переконаний, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії.

Зі свого боку Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський збирає РНБО напередодні нормандської зустрічі.