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Факты / Украина

Онищенко задержали в Германии

В Германии задержали экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Онищенко задержали в Германии

В немецком городе Аахен правоохранители задержали экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко по запросу НАБУ и САП.

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Немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Кроме того, суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

В ожидании решения суда Онищенко находится под стражей.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюкрозповила, что за экстрадиционным запросу САП Онищенко был задержан в Германии. Сейчас в САП ожидают его доставки в Украину.

Напомним, в Украине Онищенка обвиняют в хищении более $1,5 млрд государственных денег. Онищенко последние годы скрывается за границей и якобы готовит различные компроматы на украинскую власть.

Как пишет издание  Times Square Chronicles, таким образом он просто пытается избежать наказания и выиграть от политического расклада в Украине.

Источник: Схемы

Фото: УНИАН

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