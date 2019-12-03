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Факти / Україна

Онищенка затримали у Німеччині

У Німеччині затримали екс-депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Онищенка затримали у Німеччині

У німецькому місті Аахен правоохоронці затримали екс- депутата Верховної Ради Олександра Онищенка за запитом НАБУ та САП.

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Німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Крім того, суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання.

В очікуванні на ухвали суду Онищенко перебуває під вартою.

Речниця САП Ольга Постолюкрозповіла, що за екстрадиційним запитом САП Онищенка було затримано в Німеччині. Наразі у САП очікують його доправлення до України.

Нагадаємо, в Україні Онищенка звинувачують в розкраданні понад $1,5 млрд державних грошей. Онищенко останніми роками переховується за кордоном і нібито готує різні компромати на українську владу.

Як пише видання Times Square Chronicles, таким чином він просто намагається уникнути покарання і виграти від політичного розкладу в Україні.

Джерело: Схеми 

Фото: УНІАН

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