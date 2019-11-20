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Факты / Украина / Политика

Скандал с прослушкой в ГБР – реакция Трубы

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал фейком и провокацией обнародованные записи якобы прослушки председателя ГБР.

Скандал с прослушкой в ГБР – реакция Трубы

Во время пресс-конференции в Киеве председатель ГБР Роман Труба прокомментировал ситуацию слитой в сеть прослушке ГБР.

– Эти публикации – это фейк и провокация. Я не буду комментировать никаких фейков и никаких провокаций, – заявил Труба.

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Он отметил, что не будет подавать в отставку.

Напомним, вечером 19 ноября в Telegram появился анонимный канал под названием Трубу прорвало, где преподают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований.

Кто является автором паблика – неизвестно.

Однако источники Цензор.НЕТ подтверждают подлинность

Источник: УНИАН

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