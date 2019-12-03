Президент Володимир Зеленський повідомив, що так звану праву руку директора ДБР підозрюють в отриманні $150 тис. хабара.

Зеленський висунув ще один аргумент на користь необхідності перезавантаження керівництва Державного бюро розслідувань.

– “Права рука” директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 тис., – пояснив глава держави.

Тому президент закликав народних депутатів підтримати важливі поправки та в цілому законопроект №2116 щодо вдосконалення роботи ДБР.

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Директор ДБР Роман Труба у відповідь на пост Зеленського наголосив, що з новин дізнався, що начебто його екс-колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень в Бюро.

– Ні на керівництво ДБР, ні на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин, – запевнив він.

За його словами, якщо справді є відповідне провадження, він повністю відкритий до роботи зі слідством.

У САП та НАБУ підтвердили, що 3 грудня затримали колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ та підприємця за підозрою у можливому шахрайстві та пособництві у наданні хабара керівнику одного з правоохоронних органів.

– Слідством встановлено, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця вимагав зі столичного забудовника $150 тис. неправомірної вигоди начебто для одного з керівників правоохоронних органів за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу стосовно цієї компанії, – йдеться у повідомленні.

Обох затримали після одержання першої частини хабара – $75 тис.

За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про близького соратника Труби Ігоря Щербину, у якого нещодавно пройшли обшуки.

Нагадаємо, увечері 19 листопада у Telegram з’явився анонімний канал під назвою Трубу прорвало, де викладають аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті керівника Державного бюро розслідувань.