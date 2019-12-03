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Факты / Украина / Политика

Планы минимум и максимум – Потураев о подготовке к нормандскому саммиту

У президента Владимира Зеленского есть несколько целей, которых он планирует достичь на переговорах в нормандском формате.

зеленский

Народный депутат из фракции Слуга народа Никита Потураев рассказал, что президент Владимир Зеленский имеет план минимум и план максимум для нормандского саммита.

По его словам, план минимум предусматривает прекращение огня на Донбассе вдоль всей линии разграничения, а также возврат всех заложников, которых удерживают в ОРДЛО.

– Есть план максимум – это настоящая деоккупация, то есть вывод всех незаконных вооруженных формирований или разоружение тех, кто может подлежать разоружению, и только после этого выход на политический процесс, то есть на выборы, – сказал Потураев.

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Нардеп добавил, что выборы должны проходить согласно законодательству Украины.

То есть не должно быть ситуации, когда выборы будут проводить, а границу страны будут контролировать иностранные войска или незаконные вооруженные формирования.

К слову, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас ведется подготовка документа, который могут подписать по результатам нормандского саммита.

Источник: УНИАН

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