У президента Володимира Зеленського є кілька цілей, яких він планує досягти на переговорах у нормандському форматі.

Народний депутат з фракції Слуга народу Микита Потураєв розповів, що президент Володимир Зеленський має план мінімум і план максимум для нормандського саміту.

За його словами, план мінімум передбачає припинення вогню на Донбасі вздовж всієї лінії розмежування, а також повернення всіх заручників, яких утримують в ОРДЛО.

– Є план максимум – це справжня деокупація, тобто вивід всіх незаконних збройних формувань або роззброєння тих, що можуть підлягати роззброєнню, і тільки після цього вихід на політичний процес, тобто на вибори, – сказав Потураєв.

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Нардеп додав, що вибори повинні відбуватися згідно із законодавством України.

Тобто не має бути ситуації, коли вибори проводитимуть, а кордон країни контролюватимуть іноземні війська або незаконні збройні формування.

До слова, віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що наразі ведеться підготовка документа, який можуть підписати за результатами нормандського саміту.