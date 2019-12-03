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Факты / Украина

Рада приняла закон об отмене госмонополии на производство спирта

Во время заседания Верховной Рады был принят проект закона, который с 1 января 2020 года отменяет монополию государства на производство спирта.

Виробництво спирту

Законопроект О внесении изменений в закон О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего поддержали на заседании Верховной Рады.

За проект закона №2300 проголосовали 284 народных депутата. Благодаря этому с 1 января 2020 года государство теряет монополию на производство спирта.

Ко второму чтению были учтены все поправки к законопроекту.

– Мы внесли несколько важнейших уточнений, которые обеспечивают прозрачное производство спирта – это поправка о круглосуточном видеонаблюдении. Также учтена поправка о защите внутренних производителей, то есть об ограничении импорта, – рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Читайте: Заседание Верховной Рады 3 декабря (ОНЛАЙН)

Целью соответствующего законопроекта является выведение рынка спирта из тени. Он предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт.

Его также можно будет продавать на экспорт, но при наличии соответствующей лицензии, которую можно получить только при установлении круглосуточного наблюдения по месту производства.

Кроме того, в Украине вводится ограничение на импорт спирта до 2024 года. Этим смогут заниматься только уполномоченные Кабмином госпредприятия.

К слову, 3 декабря Верховная Рада рассматривает ряд важных законопроектов, среди которых отделение деятельности по транспортировке газа.

Фото: Dreamstime

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