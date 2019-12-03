Під час засідання Верховної Ради було ухвалено проект закону, який з 1 січня 2020 року скасовує монополію держави на виробництво спирту.

Законопроект Про внесення змін до закону Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального підтримали на засіданні Верховної Ради.

За проект закону №2300 проголосували 284 народні депутати. Завдяки цьому з 1 січня 2020 року держава втрачає монополію на виробництво спирту.

До другого читання врахували усі поправки до законопроекту.

– Ми внесли кілька надзвичайно важливих уточнень, які забезпечують прозоре виробництво спирту – це поправка про цілодобове відеоспостереження. Також враховано поправку про захист внутрішніх виробників, тобто про обмеження імпорту, – розповів голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Метою відповідного законопроекту є виведення ринку спирту з тіні. Він надає можливість суб’єктам господарювання будь-якої форми власності виробляти і продавати спирт.

Його також можна буде продавати на експорт, але за наявності відповідної ліцензії, яку можна отримати лише за встановлення цілодобового спостереження за місцем виробництва.

Крім того, в Україні запроваджується обмеження на імпорт спирту до 2024 року. Цим зможуть займатися лише уповноважені Кабміном держпідприємства.

До слова, 3 грудня Верховна Рада розглядає низку важливих законопроектів, серед яких відокремлення діяльності з транспортування газу.