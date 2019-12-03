PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рада ухвалила закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Під час засідання Верховної Ради було ухвалено проект закону, який з 1 січня 2020 року скасовує монополію держави на виробництво спирту.

Виробництво спирту

Законопроект Про внесення змін до закону Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального підтримали на засіданні Верховної Ради.

За проект закону №2300 проголосували 284 народні депутати. Завдяки цьому з 1 січня 2020 року держава втрачає монополію на виробництво спирту.

До другого читання врахували усі поправки до законопроекту.

– Ми внесли кілька надзвичайно важливих уточнень, які забезпечують прозоре виробництво спирту – це поправка про цілодобове відеоспостереження. Також враховано поправку про захист внутрішніх виробників, тобто про обмеження імпорту, – розповів голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Читайте: Засідання Верховної Ради 3 грудня (ОНЛАЙН)

Метою відповідного законопроекту є виведення ринку спирту з тіні. Він надає можливість суб’єктам господарювання будь-якої форми власності виробляти і продавати спирт.

Його також можна буде продавати на експорт, але за наявності відповідної ліцензії, яку можна отримати лише за встановлення цілодобового спостереження за місцем виробництва.

Крім того, в Україні запроваджується обмеження на імпорт спирту до 2024 року. Цим зможуть займатися лише уповноважені Кабміном держпідприємства.

До слова, 3 грудня Верховна Рада розглядає низку важливих законопроектів, серед яких відокремлення діяльності з транспортування газу.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Обмеження депутатської недоторканності: Рада підтримала законопроект
Обмеження депутатської недоторканності: Рада підтримала законопроект
Рада визнала людей в інвалідних візках учасниками дорожнього руху
Рада визнала людей в інвалідних візках учасниками дорожнього руху
Рада проголосувала за перезавантаження ДБР і звільнення Труби
Рада проголосувала за перезавантаження ДБР і звільнення Труби
елизавета ясько
Ясько стала головою Комітету Верховної Ради із зовнішньої політики
Деолігархізація і справи Майдану – головні теми погоджувальної Ради
Деолігархізація і справи Майдану – головні теми погоджувальної Ради
Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади
Комітет виборців порівняв ефективність роботи чинної та попередньої влади
Рада розгляне закон щодо скасування монополії на спирт – дата
Рада розгляне закон щодо скасування монополії на спирт – дата
Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка