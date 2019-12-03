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Факты / Украина

Рада проголосовала за перезагрузку ГБР и увольнение Трубы

Верховная Рада окончательно приняла закон об изменениях в работе Государственного бюро расследований. Со дня вступления в силу закона полномочия председателя ГБР Романа Трубы и его заместителей прекратятся и начнется перезапуск органа.

Рада проголосовала за перезагрузку ГБР и увольнение Трубы

Верховная Рада 250 голосами утвердила закон о Госбюро расследований. Евросолидарность и Батькивщина его не поддржали, Слуга народа дала 224 голоса, Голос и Оппозиционная платформа – За жизнь – еще 26.

Нардепы проголосовали за поправку в закон о ГБР, которая позволит следователям, расследовавшим дела Майдана, перейти из Генеральной прокуратуры в ГБР без конкурса.

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Закон предусматривает изменить правовой статус ГБР. Ведомство станет государственным правоохранительным органом.

Документ отменяет коллегиальный принцип управления. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести ответственность за результаты деятельности ведомства.

Полномочия директора ГБР Романа Трубы и его заместителей будут прекращены досрочно.

В течение пяти дней после вступления закона в силу президент должен назначить и. о. директора ГБР.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете Голос Украины.

К слову, сегодня Владимир Зеленский сообщил, что так называемую правую руку директора ГБР подозревают в получении $150 тыс. взятки. Эту ситуацию президент использовал как аргумент в поддержку перезапуска ведомства. Он призвал народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект №2116 об усовершенствовании работы ГБР.

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