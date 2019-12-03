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Факти / Україна

Рада проголосувала на перезавантаження ДБР і звільнення Труби

Верховна Рада остаточно ухвалила закон про зміни в роботі Державного бюро розслідувань. З дня набуття чинності законопроектом повноваження голови ДБР Романа Труби та його заступників припиниться і розпочнеться процес перезапуску органу.

Рада проголосувала на перезавантаження ДБР і звільнення Труби

Верховна Рада проголосувала за закон про Держбюро розслідувань у другому читанні.

За проголосували 250 депутатів.

Євросолідарність і Батьківщина не дали жодного голосу.

Слуга народу – 224 голоси. Голос і Опозиційна платформа За життя дали ще 26 голосів.

Окремо нардепи проголосували за поправку до законопроекту про ДБР, яка дозволить слідчим, які розслідували справи Майдану, перейти з Генеральної прокуратури в ГБР без конкурсу.

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Закон передбачає змінити правовий статус ДБР. Відомство стане державним правоохоронним органом.

Документ скасовує колегіальний принцип управління. Директор ДБР отримає повноваження одноосібного прийняття рішень і нестиме відповідальність за результати діяльності відомства.

Повноваження директора ДБР Романа Труби та його заступників будуть припинені достроково.

Протягом п’яти днів після вступу закону в силу президент повинен призначити в.о. директора ДБР.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування в парламентській газеті Голос України.

До речі, сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що так звану праву руку директора ДБР підозрюють в отриманні $150 тис. хабара. Цю ситуацію президент використав, як аргумент на підтримку перезапуску відомства. Він закликав народних депутатів підтримати важливі поправки і в цілому законопроект №2116 про удосконалення роботи ДБР.

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